В Рязани ночью обработали дороги от гололеда

В Рязани ночью спецтехника Дирекции благоустройства обработала дороги от гололеда. Об этом в воскресенье, 3 ноября,
Обработка проводилась на улицах Электрозаводская, Горького, Есенина, Дзержинского, Каширина, Солнечная, Соборная, Ленинского Комсомола, Островского, Чкалова, Зубковой, Интернациональная, Прижелезнодорожная, Октябрьская, Затинная, Семена Середы, перекрестке улиц Островского и Осипенко, Промышленная, Новая, Новоселов, Радиозаводская, Попова, Касимовское шоссе. Отмечается, что использовали 10 тонн реагента.
Утром в воскресенье, 3 ноября, продолжается уборка дорог. В ДБГ на дежурстве находятся сотрудники и спецтехника. В случае непогоды будет выполняться обработка проезжей части от возникающей скользкости.