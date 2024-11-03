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В Рязани ночью обработали дороги от гололеда
Обработка проводилась на улицах Электрозаводская, Горького, Есенина, Дзержинского, Каширина, Солнечная, Соборная, Ленинского Комсомола, Островского, Чкалова, Зубковой, Интернациональная, Прижелезнодорожная, Октябрьская, Затинная, Семена Середы, перекрестке улиц Островского и Осипенко, Промышленная, Новая, Новоселов, Радиозаводская, Попова, Касимовское шоссе.

В Рязани ночью спецтехника Дирекции благоустройства обработала дороги от гололеда. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Обработка проводилась на улицах Электрозаводская, Горького, Есенина, Дзержинского, Каширина, Солнечная, Соборная, Ленинского Комсомола, Островского, Чкалова, Зубковой, Интернациональная, Прижелезнодорожная, Октябрьская, Затинная, Семена Середы, перекрестке улиц Островского и Осипенко, Промышленная, Новая, Новоселов, Радиозаводская, Попова, Касимовское шоссе. Отмечается, что использовали 10 тонн реагента.

Утром в воскресенье, 3 ноября, продолжается уборка дорог. В ДБГ на дежурстве находятся сотрудники и спецтехника. В случае непогоды будет выполняться обработка проезжей части от возникающей скользкости.