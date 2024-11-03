В Госдуме рассмотрят законопроект о повышении штрафов за продажу зажигалок детям

По словам Вячеслава Володина, законопроект повышает штрафы за продажу детям газосодержащих товаров бытового назначения: для физических лиц с 1 тыс. руб. до 60 тыс. руб., для должностных лиц — с 3 тыс. руб. до 300 тыс. руб., для юридических лиц — с 15 тыс. руб. до 600 тыс. руб.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме рассмотрят законопроект о повышении штрафов за продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров. Об этом в воскресенье, 3 ноября, он сообщил в своем Telegram-канале.

Как указано в посте, законопроект повышает штрафы за продажу несовершеннолетним газосодержащих товаров бытового назначения: