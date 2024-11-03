В Госдуме рассмотрят законопроект о повышении штрафов за продажу зажигалок детям
По словам Вячеслава Володина, законопроект повышает штрафы за продажу детям газосодержащих товаров бытового назначения: для физических лиц с 1 тыс. руб. до 60 тыс. руб., для должностных лиц — с 3 тыс. руб. до 300 тыс. руб., для юридических лиц — с 15 тыс. руб. до 600 тыс. руб.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме рассмотрят законопроект о повышении штрафов за продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров. Об этом в воскресенье, 3 ноября, он
Как указано в посте, законопроект повышает штрафы за продажу несовершеннолетним газосодержащих товаров бытового назначения:
- для физлиц — до 60 тысяч рублей;
- для должностных лиц — до 300 тысяч рублей;
- для юрлиц — до 600 тысяч рублей.