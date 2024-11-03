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Семье погибшего в зоне СВО жителя Рязанской области передали орден Мужества
Напомним, Руслан Малышев погиб 15 мая при исполнении воинского долга. В зоне СВО мужчина находился с 2024 года.

Семье погибшего в зоне СВО жителя Сараев Руслана Малышева передали орден Мужества. Об этом сообщил глава администрации Сараевского района Валерий Дмитриев на своей странице во «ВКонтакте».

"Его сослуживцы как и все мы запомним Руслана честным и отзывчивым человеком, верным другом и надежным товарищем.

Пережить матери это сложно. Горечь утраты на время затмевает все на свете, но жизнь продолжается. Необходимо найти в себе силы идти дальше. В разговоре с Галиной Ильиничной пообещал: мы всегда рядом, готовы оказать любую помощь", — написал Дмитриев.

Напомним, Руслан Малышев погиб 15 мая при исполнении воинского долга. В зоне СВО мужчина находился с 2024 года.

Ранее также сообщалось, что Малышев учился в Казинской школе, получил профессию в Сараевском ПТУ. После служил в армии во Владивостоке и работал там до 2011 года. Позже он вернулся в Сараи и работал водителем.

Фото: страница Валерия Дмитриева во «ВКонтакте»