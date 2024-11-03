Россиянам рассказали, как защитить SIM-карту при краже телефона

Необходимо сменить заводские PIN-коды на их SIM-картах, это позволит защитить SIM-карту и личные данные при краже телефона

Россиянам рассказали, как защитить SIM-карту при краже телефона. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

По его словам, нужно сменить заводские PIN-коды на SIM-картах, это позволит защитить личные данные при краже телефона. Шейкин отметил, что важным шагом будет установка индивидуального пароля. Это усложнит доступ к личным данным. Легких комбинаций, как сказал собеседник агентства, необходимо избегать.