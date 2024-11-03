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Российские военные освободили Вишневое в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Вишневое в ДНР.

Российские военные освободили Вишневое в ДНР. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

Помимо этого, российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка ДНР. Также отразили 10 контратак ВСУ.

Как указано в посте, Украина потеряла свыше 500 военнослужащих, танк, бронетранспортер, бронемашину, четыре пикапа, гаубицы.