Российские военные освободили Вишневое в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Вишневое в ДНР.
Российские военные освободили Вишневое в ДНР. Об этом в воскресенье, 3 ноября,
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
Помимо этого, российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка ДНР. Также отразили 10 контратак ВСУ.
Как указано в посте, Украина потеряла свыше 500 военнослужащих, танк, бронетранспортер, бронемашину, четыре пикапа, гаубицы.