Российские военные освободили Вишневое в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Вишневое в ДНР.

Российские военные освободили Вишневое в ДНР. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

Помимо этого, российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка ДНР. Также отразили 10 контратак ВСУ.

Как указано в посте, Украина потеряла свыше 500 военнослужащих, танк, бронетранспортер, бронемашину, четыре пикапа, гаубицы.