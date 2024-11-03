Опубликован прогноз погоды на 4 ноября в Рязанской области
В области будет облачно. Ночью и днем ожидается умеренный и сильный снег. Ветер прогнозируют до 17 метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на понедельник, 4 ноября, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно. Ночью и днем ожидается умеренный и сильный снег. Ветер прогнозируют до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -5, 0 градусов, днем -2, +3 градуса.
Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед.