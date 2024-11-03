NYT: Зеленский измотан из-за неудач ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит измотанным, он обеспокоен неудачами ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит измотанным, он обеспокоен неудачами ВСУ. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников США, передало ТАСС.

Как указано в публикации, на прошлой неделе американские должностные лица встречались с Зеленским в Киеве. Они рассказали, что президент Украины выглядел измотанным и напряженным, обеспокоенным из-за неудач ВСУ на поле боя и приближения президентских выборов в США.

В сообщении отметили, что «неопределенность», обусловленная предстоящим голосованием, «тяжелым бременем» лежит на Украине.

NYT добавила, что моральный дух ВСУ также подрывает продвижение России и страх, что оказание Западом помощи подходит к концу.