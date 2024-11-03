NYT: Зеленский измотан из-за неудач ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский выглядит измотанным, он обеспокоен неудачами ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский выглядит измотанным, он обеспокоен неудачами ВСУ. Об этом
Как указано в публикации, на прошлой неделе американские должностные лица встречались с Зеленским в Киеве. Они рассказали, что президент Украины выглядел измотанным и напряженным, обеспокоенным из-за неудач ВСУ на поле боя и приближения президентских выборов в США.
В сообщении отметили, что «неопределенность», обусловленная предстоящим голосованием, «тяжелым бременем» лежит на Украине.
NYT добавила, что моральный дух ВСУ также подрывает продвижение России и страх, что оказание Западом помощи подходит к концу.