Депутат Госдумы отверг озвученное Киевом условие окончания конфликта

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отверг озвученное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком условие окончания конфликта. Об этом 3 ноября пишет RT.

Депутат отметил бесперспективность требований киевского режима об отводе войск из новых российских регионов.

«Мы понимаем, что этого не будет никогда… Речь даже не может идти об этих областях. Поэтому условие, которое предлагает господин Ермак, никогда не будет выполнено», — заявил Чепа.

Ранее в офисе Зеленского назвали безоговорочный вывод всех войск России условием мира.