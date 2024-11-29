Житель Красноярска избил двоих детей за то, что те обидели его сына

Житель Красноярска избил двоих детей за то, что те обидели его сына. Об этом сообщает паблик «Плохие новости».

«Мы увидели пацанов, которые дерутся. Мы пошли их разнимать. Один из этих пацанов обозвал нас. Мы пошли за ними, чтобы узнать, зачем он так говорит. Он зашел в супермаркет и позвонил папе. Его папа ударил нас очень сильно», — рассказал один из пострадавших мальчиков.

Родители пострадавших рассказали, что у одного из ребят появилась рвота, высокая температура и озноб. У второго ребенка — сильная головная боль.

Стороны конфликта написали в полицию заявления друг на друга.