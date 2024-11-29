Зеленский впервые заявил, что готов отдать освобожденные регионы России

В интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов отдать России неподконтрольные территории в обмен на членство в НАТО.

В интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов отдать России неподконтрольные территории в обмен на членство в НАТО. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщило URA.RU.

«Если мы хотим остановить горячую стадию войны, мы должны взять под крыло НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Это то, что нам нужно сделать быстро. И тогда Украина сможет вернуть себе свою, а затем и другую часть своей территории дипломатическим путем», — приводятся слова президента.

Он отметил, что Украина не получала подобных предложений от западных партнеров, и поэтому не рассматривала данный вариант.