За ночь над регионами РФ сбили почти 50 украинских беспилотников

Российская ПВО за ночь 29 ноября уничтожила и перехватила 47 украинских БПЛА над регионами.

За ночь над регионами РФ сбили почти 50 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

Российская ПВО за ночь 29 ноября уничтожила и перехватила 47 украинских БПЛА над регионами: 29 уничтожены над Ростовской областью, 8 — над Краснодарским краем, по 3 — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и один — над Крымом.

По данным Telegram-канала «Плохие новости», украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Каменске-Шахтинском Ростовской области. 109 пожарных пытаются ликвидировать возгорание.