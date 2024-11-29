За ночь над регионами РФ сбили почти 50 украинских беспилотников
Российская ПВО за ночь 29 ноября уничтожила и перехватила 47 украинских БПЛА над регионами.
За ночь над регионами РФ сбили почти 50 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.
Российская ПВО за ночь 29 ноября уничтожила и перехватила 47 украинских БПЛА над регионами: 29 уничтожены над Ростовской областью, 8 — над Краснодарским краем, по 3 — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и один — над Крымом.
По данным Telegram-канала «Плохие новости», украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Каменске-Шахтинском Ростовской области. 109 пожарных пытаются ликвидировать возгорание.