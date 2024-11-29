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За неделю более 50 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах
Всего с начала года за подобные нарушения оштрафовали 3 701 рязанцев. Общая сумма штрафов составила 4 095 000 рублей.

За неделю более 50 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

За прошедшую неделю, с 18 по 24 ноября, за заезд автотранспортных средств на газоны и стоянку на участках с зелеными насаждениями оштрафовали 52 человека.

Всего с начала года за подобные нарушения оштрафовали 3 701 рязанцев. Общая сумма штрафов составила 4 095 000 рублей.