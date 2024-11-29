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ВС России нанесли самый массированный удар по Харькову за 2024 год
Огневые налеты различной интенсивности велись практически на протяжении суток и «отрицательно отразились» на обороноспособности подразделений ВСУ.

ВС России нанесли самый массированный удар по Харькову за 2024 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его данным, поразили военные объекты, объекты двойного назначения, энергосистему и логистику, использовав высокоточные дальнобойные ракеты воздушного и наземного базирования, модернизированные авиабомбы различной мощности, боеприпасы артиллерийских систем и ударные беспилотники.

Огневые налеты различной интенсивности велись практически на протяжении суток и «отрицательно отразились» на обороноспособности подразделений ВСУ.