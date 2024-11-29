В Сараях поймали пьяного водителя из Саратова без прав

В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 12.8 ч. 3 (управление транспортным средством без прав или лишенным прав, находящемся в состоянии алкогольного опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Сараях поймали пьяного водителя из Саратова без прав. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местную ГАИ.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне ночью на улице Ленина. Там для проверки остановили 40-летнего мужчину за рулем автомобиля Lada Vesta. Выяснилось, что гражданин лишен водительских прав.

Саратовцу предложили пройти освидетельствование на алкотестере, который показал 0,949 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 12.8 ч. 3 (управление транспортным средством без прав или лишенным прав, находящемся в состоянии алкогольного опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.