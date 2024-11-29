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В рязанском социально-реабилитационном центре для детей нашли нарушения
Они связаны с хранением и маркировкой продуктов.

В рязанском социально-реабилитационном центре для детей нашли нарушения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство обнаружило нарушения в сфере медицинского обслуживания, питания, санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в ненадлежащем хранении пищевых продуктов, отсутствии маркировки инвентаря.

Надзорный орган внес представления директору центра, министру труда и социальной защиты населения Рязанской области.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры.