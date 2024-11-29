В рязанском перинатальном центре открылась школа будущих родителей

Занятия в школе будут проходить для будущих мам и пап, а также бабушек и дедушек.

В рязанском перинатальном центре открылась школа будущих родителей. Об этом сообщается в группе учреждения.

Отмечается, что это уже третья площадка в регионе.

Занятия в школе будут проходить для будущих мам и пап, а также бабушек и дедушек.

Это консультации с психологами, занятия по арт-терапии, встречи с экспертами и врачами.

Также можно будет узнать о мерах поддержки для семей с детьми.