В рязанском перинатальном центре открылась школа будущих родителей
Занятия в школе будут проходить для будущих мам и пап, а также бабушек и дедушек.
В рязанском перинатальном центре открылась школа будущих родителей. Об этом сообщается в группе учреждения.
Отмечается, что это уже третья площадка в регионе.
Занятия в школе будут проходить для будущих мам и пап, а также бабушек и дедушек.
Это консультации с психологами, занятия по арт-терапии, встречи с экспертами и врачами.
Также можно будет узнать о мерах поддержки для семей с детьми.