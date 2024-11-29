В Рязанской области снизилась заболеваемость СПИДом

Область относится к числу регионов со средним уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

В Рязанской области снизилась заболеваемость СПИДом. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По словам заведующего центром профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями Владимира Мартынова, Рязанская область относится к числу регионов со средним уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

В целом по стране показатель заболеваемости составляет 629 человек на 100 тысяч населения, то в Рязанской области этот показатель — 340 человек.

Снижение заболеваемости в регионе около 7%.

Всего в Рязанской области за все время наблюдения и лечения ВИЧ-инфекции с 1989 года болезнь зарегистрировали у шести тысяч человек, 2 400 из которых уже нет в живых. Сейчас на учете стоят 3 300 человек, у 2 900 из них лечение дало положительный результат.