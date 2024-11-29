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В Рязанской области гендиректор предприятия задолжал работникам 4,8 миллиона
Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела. Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

В Рязанской области гендиректор предприятия задолжал работникам 4,8 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что гендиректор ЗАО «Завод горно-шахтного оборудования» не выплатил 28 работникам заработную плату за период с августа 2023 года по май 2024 года. Общая сумма долга составила более 4,8 миллиона рублей.

Во время следствия обвиняемая частично погасила задолженность.

Отмечается, что скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела. Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.