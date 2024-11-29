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В Рязани двум мужчинам назначили реальные сроки за сбыт фальшивых купюр
Суд назначил 21-летнему мужчине наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы, 28-летнему гражданину в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Рязани двум мужчинам назначили реальные сроки за сбыт фальшивых купюр. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2023 года подсудимые в составе группы купили в Интернете не менее 37 поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Они разменивали фальшивки в розничных магазинах областного центра, получая сдачу настоящими деньгами.

Октябрьский районный суд Рязани признал виновными двух жителей соседнего региона по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение и перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ).

Суд назначил 21-летнему мужчине наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы, 28-летнему гражданину в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.