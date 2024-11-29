В России продажи нелегальных сигарет выросла в 10 раз с 2014 года

В то же время производство законной продукции за тот же срок сократилось более чем вдвое. В 2014-м выпуск оценивался в порядка 400 млрд штук, в 2024 — около 190 млрд штук.

В России продажи нелегальных сигарет выросла в 10 раз с 2014 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на на вице-президента по вопросам налогообложения и нелегальной торговли табачной компании JTI Рамунаса Масиуса.

В то же время производство законной продукции за тот же срок сократилось более чем вдвое. В 2014-м выпуск оценивался в порядка 400 млрд штук, в 2024 — около 190 млрд штук. Отмечается, что россияне не стали меньше курить, поэтому разницу покрывает нелегальная продукция.

Главная причина развития серого производства — рост акциза, делающего легальную продукцию слишком дорогой, уверен специалист.