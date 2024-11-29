В России предложили оказывать бесплатную юридическую помощь медикам и педагогам

Соответствующий документ внесли в Госдуму.

В России предложили оказывать бесплатную юридическую помощь медикам и педагогам. Об этом пишут РИА Новости.

Соответствующий документ внесли в Госдуму.

«Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 20 федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» разработан для правовой защиты медицинских и педагогических работников», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы предлагают оказывать медицинским работникам выездных бригад скорой, в том числе скорой специализированной, бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с возмещением вреда при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Также поддержку хотят распространить на педагогических работников, если они обращаются по вопросам, связанным с нарушением права на уважение человеческого достоинства и защиты от всех форм физического и психического насилия.