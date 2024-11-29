В России оставили сдачу ЕГЭ по иностранному языку для части абитуриентов
Речь идет о поступающих на экономику, менеджмент и управление персоналом.
В России оставили сдачу ЕГЭ по иностранному языку для части абитуриентов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобрнауки РФ.
Речь идет о поступающих на экономику, менеджмент и управление персоналом. Согласно документу, абитуриенту необходимо сдать два обязательных предмета — математика и русский язык.
Экзамены по выбору вуза на эти направления — иностранный язык, информатика, история, обществознание, география.
Также Минобрнауки закрепило приказом обязательную сдачу ЕГЭ по русскому языку для всех направлений подготовки.