В России мошенники начали через ботов узнавать данные аккаунтов на маркетплейсах

Отмечается, что злоумышленники действуют от имени маркетплейсов — якобы разыгрывают призы.

В России мошенники стали через Telegram-боты выманивать у пользователей данные личных кабинетов на маркетплейсах. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что злоумышленники действуют от имени маркетплейсов — якобы разыгрывают призы.

После этого пользователю предлагается ввести данные личного кабинета или банковской карты для получения подарка.

В результате жертва теряет доступ к своему аккаунту или сталкивается с незаконным списанием денег.