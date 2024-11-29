В России мошенники начали через ботов узнавать данные аккаунтов на маркетплейсах
Отмечается, что злоумышленники действуют от имени маркетплейсов — якобы разыгрывают призы.
В России мошенники стали через Telegram-боты выманивать у пользователей данные личных кабинетов на маркетплейсах. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что злоумышленники действуют от имени маркетплейсов — якобы разыгрывают призы.
После этого пользователю предлагается ввести данные личного кабинета или банковской карты для получения подарка.
В результате жертва теряет доступ к своему аккаунту или сталкивается с незаконным списанием денег.