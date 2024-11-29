В Роскачестве рассказали, как не попасться на обман продавцов в период распродаж

Одним из самых популярных методов является создание искусственной срочности.

В Роскачестве рассказали, как не попасться на обман продавцов в период распродаж. Об этом пишет RT со ссылкой на ведомство.

Одним из самых популярных методов является создание искусственной срочности. Продавцы устанавливают таймеры обратного отсчета на ограниченные по времени предложения, что вызывает у покупателей страх упустить выгодную возможность.

Еще одна уловка — это социальное доказательство. Продавцы прикрепляют к товарам положительные отзывы и высокие рейтинги, создавая впечатление, что продукт уже популярен и востребован.

Также активно используется реклама от лидеров мнений и знаменитостей, что усиливает доверие к товару и мотивирует к покупкам.

Искусственный дефицит — еще один действенный прием. Продавцы ограничивают количество товаров или временно делают их недоступными, что повышает их привлекательность.