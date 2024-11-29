В колбасе крупного российского бренда нашли опасные вещества

Опасный фермент обнаружили в мясной продукции «Стародворских колбас». Компания производит колбасу под брендами «Вязанка», «Стародворье», «Сочинка» и «Ядрена копоть».

В колбасе крупного российского бренда нашли опасные вещества. Об этом сообщает «Shot Проверка».

По данным издания, опасный фермент обнаружили в мясной продукции «Стародворских колбас». Компания производит колбасу под брендами «Вязанка», «Стародворье», «Сочинка» и «Ядрена копоть».

В продукции нашли «колбасный клей», который вызывает проблемы с иммунитетом, кишечником, а также повышает риск появления рака.