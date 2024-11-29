В Госдуму внесли законопроект об установке видеорегистраторов в машины такси

Это послужит профилактикой правонарушений и преступлений.

В Госдуму внесли законопроект об установке видеорегистраторов в машины такси. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов.

Авторы предложили обязать перевозчиков оборудовать автомобили легковых такси системами видеонаблюдения и разместить информацию о проведении съемки в салоне.

Это послужит профилактикой правонарушений и преступлений.

Кроме того, такие системы помогают обеспечить безопасность пассажиров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, например, во время аварий или конфликтов.