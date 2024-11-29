В Германии предложили восстановить отношения с Россией

Инициативу озвучила немецкая партия «Альтернатива для Германии», они также выступили за возобновление экономического сотрудничества, включая поставки газа.

В Германии предложили восстановить отношения с Россией. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Инициативу озвучила немецкая партия «Альтернатива для Германии», они также выступили за возобновление экономического сотрудничества, включая поставки газа.

«АдГ обсудит документ своей предвыборной программы на федеральном съезде в январе. Россия упоминается в нем как поставщик дешевого газа в Германию, с которым следует снова возобновить торговлю», — говорится в материале издания. Там добавили, что Украина, по мнению партии, должна сохранить нейтральный статус.

Отмечается, что в документе не фигурирует украинский конфликт. Также АдГ возвращается к антиевропейским позициям и стремится к выходу Германии из Евросоюза (ЕС) и созданию нового европейского объединения, основанного на общих интересах.