В доме жителя Рязани нашли крупную партию марихуаны

Возбуждено уголовное дело.

В доме жителя Рязани нашли крупную партию марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Московскому району Рязани и сотрудниками СОБР Росгвардии с целью проверки оперативно-значимой информации в поселке Семчино провели обыск в домовладении 50-летнего рязанца, ранее судимого за незаконное культивирование наркосодержащих растений.

В его гараже и бане полицейские обнаружили растительную массу со специфическим запахом и кусты конопли. Согласно результату исследования, изъятое — готовая марихуана массой 1 кг 422 г и части растения конопля массой 3 кг 151 г.

Возбуждено уголовное дело.