В доме жителя Рязани нашли крупную партию марихуаны
Возбуждено уголовное дело.
В доме жителя Рязани нашли крупную партию марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Московскому району Рязани и сотрудниками СОБР Росгвардии с целью проверки оперативно-значимой информации в поселке Семчино провели обыск в домовладении 50-летнего рязанца, ранее судимого за незаконное культивирование наркосодержащих растений.
В его гараже и бане полицейские обнаружили растительную массу со специфическим запахом и кусты конопли. Согласно результату исследования, изъятое — готовая марихуана массой 1 кг 422 г и части растения конопля массой 3 кг 151 г.
Возбуждено уголовное дело.