Стало известно, вернут ли скульптуры на фасад бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани

Скульптуры на фасад бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани не планируют возвращать. Об этом сообщил региональный минкульт.

Скульптуры на фасад бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани не планируют возвращать. Об этом 28 ноября сообщил региональный минкульт в соцсетях.

Жители поинтересовались, когда откроется ДК. Также рязанцы спросили, вернут ли на фасад здания скульптуры.

Как ответил минкульт, Дворец культуры и искусства готовится к открытию. Работы идут, их завершат к концу года. В ведомстве добавили, что устанавливать скульптуру не будут. Результаты конструктивно-технологических исследований показали, что это небезопасно.

«Решается вопрос дальнейшего использования „железной леди“», — заключили в посте.

Ранее в Рязани нашли пропавшие с бывшего фасада ДК «Птицеводов» скульптуры.

Фото: Роман Рязанский, «Яндекс Карты»