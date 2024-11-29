Стало известно, вернут ли скульптуры на фасад бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани
Скульптуры на фасад бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани не планируют возвращать. Об этом сообщил региональный минкульт.
Скульптуры на фасад бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани не планируют возвращать. Об этом 28 ноября сообщил региональный минкульт в соцсетях.
Жители поинтересовались, когда откроется ДК. Также рязанцы спросили, вернут ли на фасад здания скульптуры.
Как ответил минкульт, Дворец культуры и искусства готовится к открытию. Работы идут, их завершат к концу года. В ведомстве добавили, что устанавливать скульптуру не будут. Результаты конструктивно-технологических исследований показали, что это небезопасно.
«Решается вопрос дальнейшего использования „железной леди“», — заключили в посте.
Ранее в Рязани нашли пропавшие с бывшего фасада ДК «Птицеводов» скульптуры.
Фото: Роман Рязанский, «Яндекс Карты»