Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 29
Сбт, 30
Вск, 01
ЦБ USD 107.74 -1.84 30/11
ЦБ EUR 114.31 -1.83 30/11
Нал. USD 104.60 / 107.00 29/11 18:45
Нал. EUR 111.60 / 110.00 29/11 18:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
3 384
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
4 126
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
6 919
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
11 269
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Стало известно, вернут ли скульптуры на фасад бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани
Скульптуры на фасад бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани не планируют возвращать. Об этом сообщил региональный минкульт.

Скульптуры на фасад бывшего ДК «Птицеводов» в Рязани не планируют возвращать. Об этом 28 ноября сообщил региональный минкульт в соцсетях.

Жители поинтересовались, когда откроется ДК. Также рязанцы спросили, вернут ли на фасад здания скульптуры.

Как ответил минкульт, Дворец культуры и искусства готовится к открытию. Работы идут, их завершат к концу года. В ведомстве добавили, что устанавливать скульптуру не будут. Результаты конструктивно-технологических исследований показали, что это небезопасно.

«Решается вопрос дальнейшего использования „железной леди“», — заключили в посте.

Ранее в Рязани нашли пропавшие с бывшего фасада ДК «Птицеводов» скульптуры.

Фото: Роман Рязанский, «Яндекс Карты»