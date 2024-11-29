Скончался российский писатель Юрий Барабаш

Причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Скончался российский писатель, филолог Юрий Барабаш. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Тело 93-летнего литературоведа обнаружила его дочь в квартире на Фрунзенской набережной.

Юрий Барабаш — главный научный сотрудник Отдела литератур народов России и СНГ ИМЛИ им. А. М. Горького РАН. Ранее работал замом главного редактора «Литературной газеты». Печатался в журнале «Вопросы литературы».