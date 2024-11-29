Силовики провели антитеррористическое учение на военном объекте под Рязанью

28 ноября на одном из объектов Министерства обороны Российской Федерации проведено антитеррористическое учение «Арсенал-Рязань-2024».

Силовики провели антитеррористическое учение на военном объекте в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

28 ноября на одном из объектов Министерства обороны Российской Федерации проведено антитеррористическое учение «Арсенал-Рязань-2024».

К учениям привлекались сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, СК и других ведомств, а также исполнительных органов региона. На мероприятии был отработан порядок межведомственного взаимодействия, ситуационного реагирования сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.

Все задачи, стоявшие перед участниками учения решены, цели достигнуты.