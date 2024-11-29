Рязанская мэрия прокомментировала ограничение движения на улице Татарской

Работы на участке проводил «Водоканал».

Рязанская мэрия прокомментировала ограничение движения на улице Татарской. Информацию горадминистрация сообщила редакции РЗН. Инфо.

«Вчера на данном участке проводил работы „Водоканал“. Сейчас движение открыто, остались ограждения мест разрытий. Уже вчера вечером все работы завершили в 17:40», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Рязани перекрыли движение.