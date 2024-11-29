Рязанцы рассказали о желании работать четыре дня в неделю

Каждый второй житель хотел бы работать только четыре дня в неделю. 28% опрошенных не поддержали идею, в основном, из-за опасений потерять в заработной плате.

Рязанцы рассказали о желании работать четыре дня в неделю. Об этом пишет Superjob.

Каждый второй житель хотел бы работать только четыре дня в неделю. 28% опрошенных не поддержали идею, в основном, из-за опасений потерять в заработной плате.

Женщины чаще мужчин поддерживают идею четырехдневки. Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников инициативы.

66% работающих по графику пятидневной рабочей недели заверили, что за 4 дня смогут выполнить привычный объем профессиональных задач. Каждый пятый признался, что ему это будет не под силу.