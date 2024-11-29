Рязанцы рассказали о мошенничестве продавцов при покупке смартфона
Пострадавшие обратились в полицию.
Рязанцы рассказали о мошенничестве продавцов при покупке смартфона. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Рязань».
Отмечается, что муж с женой приобрели смартфон. Продавец предложила сэкономить пять тысяч рублей и взять телефон в кредит.
Рязанцы так и поступили, долго ждали оформления документов из-за сбоя в программе. На следующий день задолженность погасили.
Спустя год мужчине приходит сообщение о списании денежных средств в размере 50 тысяч рублей в счет взыскания по судебному приказу.
Стало известно, что продавец оформила на покупателя кредитную карту без его ведома.
По данным рязанцев, подпись в договоре подделали. Средства с данной карты были сняты мошенницей.
Пострадавшие обратились в полицию.