Рязанцы рассказали о мошенничестве продавцов при покупке смартфона

Пострадавшие обратились в полицию.

Рязанцы рассказали о мошенничестве продавцов при покупке смартфона. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Рязань».

Отмечается, что муж с женой приобрели смартфон. Продавец предложила сэкономить пять тысяч рублей и взять телефон в кредит.

Рязанцы так и поступили, долго ждали оформления документов из-за сбоя в программе. На следующий день задолженность погасили.

Спустя год мужчине приходит сообщение о списании денежных средств в размере 50 тысяч рублей в счет взыскания по судебному приказу.

Стало известно, что продавец оформила на покупателя кредитную карту без его ведома.

По данным рязанцев, подпись в договоре подделали. Средства с данной карты были сняты мошенницей.

Пострадавшие обратились в полицию.