Рязанцев предупредили о массовой остановке автомобилей сотрудниками ДПС
«За несколько часов с начала мероприятия выявлено более 25 различных нарушений ПДД. Комплексные мероприятия продолжаются», — отметили в ведомстве.
Рязанцев предупредили о массовой остановке автомобилей сотрудниками ДПС. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Инспекторы проводят 29 ноября оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение различных нарушений ПДД.
«За несколько часов с начала мероприятия выявлено более 25 различных нарушений ПДД. Комплексные мероприятия продолжаются», — отметили в ведомстве.