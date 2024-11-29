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Рязанцам напомнили о сроках проведения вакцинации от кори, краснухи и свинки
Первые прививки необходимо поставить в возрасте одного года, ревакцинацию проводят в шесть лет.

Рязанцам напомнили о сроках проведения вакцинации от кори, краснухи и эпидемического паротита. Информацию опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Первые прививки необходимо поставить в возрасте одного года, ревакцинацию проводят в шесть лет.

Взрослые в возрасте до 35 лет, которые ранее не болели корью и не прививались, также должны пройти иммунизацию. Это касается и граждан в возрасте до 55 лет, относящихся к группе риска.

«Кроме проведения прививок в плановом порядке, при регистрации случаев заболевания корью, краснухой или эпидемическим паротитом, медицинскими организациями осуществляются прививки по эпидемическим показаниям контактным лицам, не привитым ранее в плановом порядке и не болевшим этими инфекциями», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что используемые вакцины проходят контроль, являются безопасными и эффективными.