Россияне стали чаще выбирать экологичные материалы для ремонта, несмотря на цену

68% готовы переплачивать за меньший вред окружающей среде.

Россияне стали чаще выбирать экологичные материалы для ремонта, несмотря на цену. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Лемана ПРО».

Отмечается, что все больше потребителей задумываются о влиянии своих повседневных действий и покупок на окружающую среду и общество. 68% готовы переплачивать за меньший вред экологии.

Более трети опрошенных (32%) согласны платить на 5% больше, 23% респондентов не смущает переплата на 10%, а 9% россиян — на 15%.

23% не готовы переплачивать за экологичные товары для дома и ремонта. Среди основных причин они указали высокую стоимость по сравнению с аналогами, недостаточное количество информации об их преимуществах и непонятную терминологию в описании продуктов. Некоторые потребители также выразили недоверие к заявлениям производителей.