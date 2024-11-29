Россияне стали чаще выбирать экологичные материалы для ремонта, несмотря на цену. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Лемана ПРО».
Отмечается, что все больше потребителей задумываются о влиянии своих повседневных действий и покупок на окружающую среду и общество. 68% готовы переплачивать за меньший вред экологии.
Более трети опрошенных (32%) согласны платить на 5% больше, 23% респондентов не смущает переплата на 10%, а 9% россиян — на 15%.
23% не готовы переплачивать за экологичные товары для дома и ремонта. Среди основных причин они указали высокую стоимость по сравнению с аналогами, недостаточное количество информации об их преимуществах и непонятную терминологию в описании продуктов. Некоторые потребители также выразили недоверие к заявлениям производителей.