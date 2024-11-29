Россияне — доноры спермы могут заработать в месяц до 40 тысяч рублей

Гендиректор Репробанка Татевик Мкртчян рассказала, что стоимость вознаграждения за одну успешную сдачу семени составляет пять тысяч рублей.

Россияне — доноры спермы могут заработать в месяц до 40 тысяч рублей. Об этом сообщает URA.RU.

Гендиректор Репробанка Татевик Мкртчян рассказала, что стоимость вознаграждения за одну успешную сдачу семени составляет пять тысяч рублей.

При этом биоматериал должен соответствовать всем нормам качества.

Всего в месяц за сдачу спермы мужчина может получить до 40 тысяч рублей.

Материалы сдаются два раза в неделю. Однако сначала выплачивают только часть гонорара. Оставшиеся деньги донор получит спустя полгода, так как биоматериал должен пройти карантин.