Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу с декабря

В декабре в России начнут действовать пять новых законов.

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу с декабря. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что с 1 декабря в России начинают действовать два нормативно-правовых акта. Первый касается освобождения участников СВО от взыскания исполнительского сбора. С декабря военнослужащие, которые имеют долги, не будут платить этот сбор, составляющий 7 процентов от взысканной суммы или от суммы имущества. Те постановления, которые в их отношения выносили до этого, будут отменены.

Вторым проектом, который вступит в силу с 1 декабря, станет закон о лицензировании деятельности операторов связи. В перечень будет включено требование о соблюдении схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. В случае несоблюдения требований лицензия оператора связи будет аннулирована.

С 4 декабря вступит в силу закон о запрете на пропаганду чайлдфри.

С 10 декабря будет запрещено принимать экзамены у мигрантов посредническим организациям. Сертификат о владении иностранцами русским языком смогут выдавать только государственные учреждения, которые включены в специальный перечень.

С 30 декабря в России начнут действовать новые меры по противодействию отмыванию денег. При проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы будут вправе требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Также они будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.