Россиянам рассказали о новой схеме мошенников через WhatsApp*

Теперь мошенники устанавливают на смартфоны жертв программу, при которой пользователь теряет контроль над своим телефоном.

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников через WhatsApp*. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь мошенники устанавливают на смартфоны жертв программу, при которой пользователь теряет контроль над своим телефоном. Программа называется SpyMax. Отмечается, что мошенники представляются сотрудниками госорганов или соцучреждений, под разными предлогами звонят потенциальным жертвам на WhatsApp*.

Затем жертву просят включить демонстрацию экрана — якобы для решения какой-либо технической проблемы (с оплатой или техпомощью) — и отправляют ссылку на скачивание SpyMax, выдавая его за официальный сервис.

После этого мошенники получают полный контроль над устройством и доступ к личным данным собеседника.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России