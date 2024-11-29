Россиян предупредили об участившихся случаях взлома домашних роутеров

Злоумышленники таким способом получают персональные данные.

Россиян предупредили об участившихся случаях взлома домашних роутеров. Об этом эксперты сообщили в эфире радио «Спутник».

Отмечается, что злоумышленники используют уязвимости в Wi-Fi-чипах некоторых моделей роутеров, чтобы перехватывать и анализировать интернет-трафик. Это позволяет им удаленно получать доступ к данным пользователей.

Опасность также представляют зараженные устройства, которые подключаются к роутеру. Через них мошенники могут получить контроль над интернет-трафиком, перенаправить пользователей на вредоносные сайты или похитить конфиденциальные данные.