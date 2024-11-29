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Роскомнадзор преупредил блогеров об удалении контента с YouTube
Отмечается, что видео с информацией о методах обхода блокировок VPN внесли в реестр запрещенной информации.

Роскомнадзор преупредил блогеров об удалении контента с YouTube. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что видео с информацией о методах обхода блокировок VPN внесли в реестр запрещенной информации.

В связи с этим видеохостинг попросил блогеров самостоятельно удалить такие ролики, иначе компания будет вынуждена заблокировать контент.

Регулятор подчеркнул, что администрация YouTube пока не выполнила требования по удалению более 300 таких материалов.

Напомним, с 30 ноября вступит в силу запрет на распространение научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах.