Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе сервисов доставок и операторов связи

Сбои зафиксировали в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. По предварительным данным Роскомнадзора, проблема связана с техническими неполадками в одном из облачных сервисов, который используется для функционирования этих платформ.

В пятницу, 29 ноября, в работе нескольких программ Рунета произошел временный сбой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

Как указано в публикации, сбои зафиксировали в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. По предварительным данным Роскомнадзора, проблема связана с техническими неполадками в одном из облачных сервисов, который используется для функционирования этих платформ.

Отмечается, что специалисты уже работают над диагностикой и устранением проблемы. Последствия сбоя устранят в ближайшее время.

Напомним, россияне массово пожаловались на сбой в работе сервисов доставки фастфуда.

Пользователи сообщали, что не могли оформить заказы в приложениях «Вкусно — и точка», «Ростикс», «Додо пицца» и других. В некоторых программах не загружается меню.