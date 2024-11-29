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Разведка: НАТО все больше склоняется к замораживанию украинского конфликта
Там заявили, что «натовцы» хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша.

НАТО все больше склоняется к замораживанию украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу внешней разведки РФ.

Там заявили, что «натовцы» хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша.

По данным равездки, НАТО уже разворачивает на Украине учебно-тренировочные центры, в которых предполагается обучить не менее миллиона мобилизованных украинцев, а также ведет активную работу с западными военно-промышленными компаниями.

«Решать эти задачи Запад будет под видом развертывания в стране „миротворческого контингента“. По сути, Украину оккупируют: ее северные области, в том числе столичный регион, станут зоной Великобритании, центр и восток страны — Германии, западные области — Польши, черноморское побережье — Румынии», — отметили в СВР.