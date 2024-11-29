Путин: Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия

«Если страна, с которой мы по сути сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все… Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом», — ответил Путин на вопрос о реакции России на возможную передачу Украине ядерного оружия.