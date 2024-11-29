Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты

Закон устанавливает правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи и обязанности операторов майнинговой инфраструктуры.

Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты. Об этом пишет РИА Новости.

Закон устанавливает правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи и обязанности операторов майнинговой инфраструктуры.

Теперь оператор майнинговой инфраструктуры должен будет сообщать в налоговые, кто пользуется его услугами. За неисполнение — штраф 40 тысяч рублей.

Ранее проект приняли в Госдуме.