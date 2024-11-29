Пропавшую в Рязани 27-летнюю девушку нашли

Девушку нашли живой.

В Рязани завершились поиски 27-летней девушки. Об этом сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Девушка пропала 31 октября. Она вышла из дома и не вернулась. 22 ноября к поиску подключился ПСО «ЛизаАлерт».

В пятницу, 29 ноября, появилась информация, что девушку нашли живой. Подробности поисков не разглашаются.

Ранее стало известно, что 22 октября Кристина была на утреннике у ребенка в детском саду, а через несколько дней пропала. 26 ноября ее муж якобы сообщил, что Кристину Политову нашли. Однако официальной информации об этом не поступало.