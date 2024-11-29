Опубликован прогноз погоды на 30 ноября в Рязанской области
В субботу, 30 ноября, будет облачно. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем преимущественно без осадков. Местами гололедица.
Опубликован прогноз погоды на 30 ноября в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 30 ноября, будет облачно. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем преимущественно без осадков. Местами гололедица.
Ветер западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до -4, -1 градуса, днем поднимется до -3, +2 градусов.