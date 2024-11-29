NYT: Россия и Украина улучшают переговорные позиции при помощи эскалации

«В последние недели Россия и Украина участвуют в эскалации цикла ударов друг против друга. Аналитики говорят, что обе стороны пытаются улучшить переговорные позиции перед инаугурацией Трампа», — отметили в публикации.

Россия и Украина улучшают переговорные позиции при помощи эскалации. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на газету The New York Times.

«В последние недели Россия и Украина участвуют в эскалации цикла ударов друг против друга. Аналитики говорят, что обе стороны пытаются улучшить переговорные позиции перед инаугурацией Трампа», — отметили в публикации.

Путин ранее подчеркивал, что испытание ракеты «Орешник» является ответом на провокации с ударами западным оружием вглубь России.