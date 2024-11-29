На Госуслугах предложили создать раздел взаимопомощи граждан

Такую возможность рассматривают в Минцифры.

На Госуслугах предложили создать раздел взаимопомощи граждан. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.

«Я призываю всех к тому, чтобы это пообсуждать. Очевидно, что потенциал такой площадки очень большой», — отметил министр.

Он уточнил, что Минцифры пока только рассматривает возможность реализации этого раздела. Преимущество функции заключается в надежной идентификации личности и возможности использовать инфраструктуру для того, чтобы организовать помощь, например сбор средств или волонтерство.